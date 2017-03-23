Афганский полицейский застрелил девять коллег

В граничащей с Таджикистаном северо-восточной афганской провинции Кундуз в ночь на четверг полицейский убил девятерых своих сослуживцев.

Местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Махфузуллу Акбари сообщили, что на шоссе Кундуз-Алиабад сотрудник правоохранительных органов, застрелив девять сослуживцев, с оружием и боеприпасами сбежал с поста.

Предполагается, что полицейский был связан с одной из антиправительственных групп.