Лавров называет вымыслом сообщения о влиянии России на электоральные процессы во Франции и ФРГ

Россия не вмешивается в избирательные процессы во Франции и Германии, будет уважать выбор граждан этих стран и сотрудничать с любым избранным лидером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, мы не вмешиваемся в выборы ни в одном из государств", - сказал С.Лавров, выступая с лекцией в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

Министр подчеркнул, что удивляется "абсолютно вымышленным" статьям и репортажам европейских СМИ о влиянии России на избирательные процессы во Франции и Германии.

"Как и в случае с выборами в США, мы уважаем выбор и германского, и французского народа, как и любого другого народа, который голосует на своих национальных выборах, и готовы работать с теми, кого эти народы выберут", - подчеркнул С.Лавров.