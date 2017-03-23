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Дальнее зарубежье 23.03.2017 13:33

Лавров называет вымыслом сообщения о влиянии России на электоральные процессы во Франции и ФРГ

Россия не вмешивается в избирательные процессы во Франции и Германии, будет уважать выбор граждан этих стран и сотрудничать с любым избранным лидером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, мы не вмешиваемся в выборы ни в одном из государств", - сказал С.Лавров, выступая с лекцией в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

Министр подчеркнул, что удивляется "абсолютно вымышленным" статьям и репортажам европейских СМИ о влиянии России на избирательные процессы во Франции и Германии.

"Как и в случае с выборами в США, мы уважаем выбор и германского, и французского народа, как и любого другого народа, который голосует на своих национальных выборах, и готовы работать с теми, кого эти народы выберут", - подчеркнул С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]