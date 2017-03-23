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Регион 23.03.2017 13:12

Президент Ирана 27 марта прибудет в Россию, 28 марта пройдут его переговоры с Путиным

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани 27-28 марта посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров глав государств 28 марта планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что В.Путин и Х.Рухани "продолжат обмен мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки дня".

По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

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Тэги: РУХАНИ, МОСКВА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]