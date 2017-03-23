Президент Ирана 27 марта прибудет в Россию, 28 марта пройдут его переговоры с Путиным

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани 27-28 марта посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров глав государств 28 марта планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что В.Путин и Х.Рухани "продолжат обмен мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки дня".

По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.