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Происшествия 23.03.2017 13:29

Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших накануне на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествиях, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В ДТП также пострадали 12 человек.

Накануне на территории республики было зафиксировано 61 преступление, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 30 человек.

А.Азизов

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Тэги: ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]