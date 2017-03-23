Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших накануне на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествиях, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В ДТП также пострадали 12 человек.

Накануне на территории республики было зафиксировано 61 преступление, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 30 человек.

А.Азизов