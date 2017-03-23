Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших накануне на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествиях, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В ДТП также пострадали 12 человек.
Накануне на территории республики было зафиксировано 61 преступление, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 30 человек.
А.Азизов
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