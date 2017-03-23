Официальный представитель госдепа США Бейкер собирается обсудить в Киеве и Москве вопросы урегулирования в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер сообщил о намерении посетить Украину и РФ для обсуждения украинского урегулирования.

"Я планирую посетить Киев и Москву для обсуждения деталей", - заявил Дж.Бейкер в интервью радиостанции "Голос Америки", не уточнив конкретных сроков.

По словам представителя госдепа, позиция США по Украине не изменилась.

"Мы продолжаем поддерживать нормандский формат (по урегулированию в Донбассе - ИФ) и призывать Россию исполнять все аспекты минских соглашений", - сказал Дж.Бейкер.

По его словам, "в целом наша политика относительно противозаконной аннексии Крыма не меняется".

"И мы по-прежнему уверены в том, что Россия поддерживает волнения на востоке Украины",- подчеркнул американский дипломат.