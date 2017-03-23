Официальный представитель госдепа США Бейкер собирается обсудить в Киеве и Москве вопросы урегулирования в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер сообщил о намерении посетить Украину и РФ для обсуждения украинского урегулирования.
"Я планирую посетить Киев и Москву для обсуждения деталей", - заявил Дж.Бейкер в интервью радиостанции "Голос Америки", не уточнив конкретных сроков.
По словам представителя госдепа, позиция США по Украине не изменилась.
"Мы продолжаем поддерживать нормандский формат (по урегулированию в Донбассе - ИФ) и призывать Россию исполнять все аспекты минских соглашений", - сказал Дж.Бейкер.
По его словам, "в целом наша политика относительно противозаконной аннексии Крыма не меняется".
"И мы по-прежнему уверены в том, что Россия поддерживает волнения на востоке Украины",- подчеркнул американский дипломат.
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