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Дальнее зарубежье 23.03.2017 15:09

Официальный представитель госдепа США Бейкер собирается обсудить в Киеве и Москве вопросы урегулирования в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер сообщил о намерении посетить Украину и РФ для обсуждения украинского урегулирования.

"Я планирую посетить Киев и Москву для обсуждения деталей", - заявил Дж.Бейкер в интервью радиостанции "Голос Америки", не уточнив конкретных сроков.

По словам представителя госдепа, позиция США по Украине не изменилась.

"Мы продолжаем поддерживать нормандский формат (по урегулированию в Донбассе - ИФ) и призывать Россию исполнять все аспекты минских соглашений", - сказал Дж.Бейкер.

По его словам, "в целом наша политика относительно противозаконной аннексии Крыма не меняется".

"И мы по-прежнему уверены в том, что Россия поддерживает волнения на востоке Украины",- подчеркнул американский дипломат.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, УКРАИНА, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]