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Дальнее зарубежье 23.03.2017 14:34

В МИД Турции выразили беспокойство временному поверенному в делах РФ в связи с инцидентом с гибелью турецкого военного на сирийской границе

В МИД Турции вызвали российского временного поверенного Сергея Панова, чтобы выразить ему обеспокоенность в связи с гибелью турецкого военнослужащего, сообщает в четверг телеканал "Си-Эн-Эн Тюрк" со ссылкой на представителя турецкого внешнеполитического ведомства.

"Представитель МИД Турции: российский поверенный в делах вызван, чтобы мы выразили ему беспокойство после того, как в результате стрельбы с сирийской территории погиб турецкий военный", - сообщает телеканал в "Твиттере".

Ранее турецкое военное командование сообщило о гибели военнослужащего близ границы с Сирией. По данным Анкары, по военному вели огонь с подконтрольной курдским ополченцам территории на севере Сирии.

Кроме того, в МИД Турции призвали РФ и другие страны с пониманием относиться к вопросам, вызывающим обеспокоенность у Анкары. В связи с этим в министерстве отметили, что не одобряют публикацию фотографий российских военных, стоящих рядом с курдскими ополченцами.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]