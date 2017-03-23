В МИД Турции выразили беспокойство временному поверенному в делах РФ в связи с инцидентом с гибелью турецкого военного на сирийской границе

В МИД Турции вызвали российского временного поверенного Сергея Панова, чтобы выразить ему обеспокоенность в связи с гибелью турецкого военнослужащего, сообщает в четверг телеканал "Си-Эн-Эн Тюрк" со ссылкой на представителя турецкого внешнеполитического ведомства.

"Представитель МИД Турции: российский поверенный в делах вызван, чтобы мы выразили ему беспокойство после того, как в результате стрельбы с сирийской территории погиб турецкий военный", - сообщает телеканал в "Твиттере".

Ранее турецкое военное командование сообщило о гибели военнослужащего близ границы с Сирией. По данным Анкары, по военному вели огонь с подконтрольной курдским ополченцам территории на севере Сирии.

Кроме того, в МИД Турции призвали РФ и другие страны с пониманием относиться к вопросам, вызывающим обеспокоенность у Анкары. В связи с этим в министерстве отметили, что не одобряют публикацию фотографий российских военных, стоящих рядом с курдскими ополченцами.