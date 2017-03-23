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Дальнее зарубежье 23.03.2017 15:22

Франция начала собственное расследование теракта в Лондоне

Отдел противодействия терроризму прокуратуры Франции начал собственное расследование, связанное с терактами в Лондоне, сообщает в четверг газета "Гардиан".

Прокуратура Франции начала расследование относительно "покушения на убийство, связанного с террористической группировкой" после того, как Парижу стало известно о том, что в результате теракта в Лондоне ранения получили три французских школьника.

Школьники одного из бретонских лицеев в возрасте 15-16 лет прибыли в Лондон на неделю. В момент нападения около десяти членов группы гуляли по Вестминстерскому мосту. Два подростка получили тяжелые ранения.

Как отмечает газета, такие расследования являются стандартной процедурой во Франции, если ее граждане становятся жертвами нападений за рубежом.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛОНДОН, ТЕРАКТЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]