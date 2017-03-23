Парламент Шотландии 28 марта возобновит обсуждение проведения референдума о независимости

Члены парламента в Шотландии в следующий вторник, 28 марта, возобновят дебаты по вопросу о необходимости проведения нового референдума о независимости региона, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Обсуждение целесообразности проведения референдума было прервано накануне после того, как в центре Лондона произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракт.
Ранее первая министр Шотландии Никола Стерджен заявляла, что намерена усилить давление на правительство Британии и продолжить добиваться проведения еще одного референдума о независимости Шотландии от Великобритании.
16 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проводить второй референдум о независимости Шотландии не следует, пока не завершены переговоры о выходе Британии из ЕС. При этом проведение референдума о независимости Шотландии должно быть одобрено правительством Великобритании.
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.
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