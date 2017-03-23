Глава СБУ: в результате стрельбы в центре Киева есть погибшие и раненые

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о погибших и раненых в результате стрельбы в центре Киева, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Национальной полиции Украины и СБУ.

"Предварительные данные, которые есть у меня. СБУ спецопераций не проводила, возле Premier Palace действительно есть и погибшие и раненые. Там сейчас работают следственно-оперативные группы национальной полиции и службы безопасности", - сказал В.Грицак журналистам в четверг в Киеве.