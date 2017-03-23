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Это интересно 23.03.2017 15:58

Домашний арест в Грузии может стать платной услугой

В министерстве по исполнению наказаний и пробации Грузии изучают возможность превращения домашнего ареста в платную услугу.

"Мы не исключаем, что в ближайшее время домашний арест может стать платным сервисом, как это происходит в США и странах Европы", - сказал министр по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили в четверг на сессии парламента.

По его словам, "стоимость такого сервиса будет устанавливаться приказом министра".

Он отметил, что устройства для обеспечения домашнего ареста весьма дорогостоящие, поэтому их должно оплачивать не государство, а задержанные, если они этого пожелают.

Парламент Грузии в эти часы рассматривает в первом чтении законопроект об изменениях в "кодексе о заключении". Среди этих изменений - замена незначительных тюремных сроков на домашний арест.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРЕСТ, ПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]