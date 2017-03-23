Убитым в центре Киева оказался экс-депутат Госдумы РФ Вороненков

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.
В эфире телеканала "112.Украина" А.Крищенко сообщил, что личность убитого час назад в центре столицы установлена, и им оказался бывший депутат Госдумы РФ, однако отказался назвать его имя и фамилию.
Позже на уточняющий вопрос ведущего "Это Денис Вороненков?", правоохранитель ответил утвердительно.
В середине февраля стало известно, что экс-депутат Госдумы Д.Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ Д.Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.
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