Совершивший нападения в Лондоне террорист родился в Британии, в свое время его деятельностью интересовались в МИ-5 - премьер

Мужчина, совершивший нападения в Лондоне, родился на британской территории и в свое время привлек внимание британской контрразведки МИ-5, заявила в четверг премьер Великобритании Тереза Мэй.

"Этот человек родился в Великобритании. Несколько лет назад в его отношении провели расследование в МИ-5 в рамках дела, связанного с экстремизмом", - сказала она, выступая в парламенте.

Т.Мэй пояснила, что в итоге то расследование было закрыто, и в последнее время он не вызывал подозрений у спецслужб.

Премьер Великобритании подчеркнула, что расследование случившегося еще не завершено, и потому она не может озвучить всю информацию, собранную следователями о террористе.