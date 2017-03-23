Ранения в результате терактов в Лондоне получили граждане 11 стран - премьер Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в четверг, что в результате терактов в Лондоне ранения получили граждане 11 стран.
"Мы знаем, что список пострадавших включает трех французских школьников, двух граждан Румынии, четырех граждан Южной Кореи, одного гражданина Польши, одного немца, одного ирландца, одного гражданина Китая, одного гражданина Италии, одного гражданина США и двух граждан Греции", - заявила она, выступая в британском парламенте.
Также в результате теракта пострадали 12 подданных Великобритании.
Т.Мэй добавила, что Лондон связался с правительствами стран, граждане которых пострадали в ходе теракта.
Ранее сообщалось, что во время терактов погибли три человека. Кроме того, был застрелен сам террорист.
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