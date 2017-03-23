Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Мар 12° 26 Мар 14°

Дальнее зарубежье 23.03.2017 14:56

Ранения в результате терактов в Лондоне получили граждане 11 стран - премьер Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в четверг, что в результате терактов в Лондоне ранения получили граждане 11 стран.

"Мы знаем, что список пострадавших включает трех французских школьников, двух граждан Румынии, четырех граждан Южной Кореи, одного гражданина Польши, одного немца, одного ирландца, одного гражданина Китая, одного гражданина Италии, одного гражданина США и двух граждан Греции", - заявила она, выступая в британском парламенте.

Также в результате теракта пострадали 12 подданных Великобритании.

Т.Мэй добавила, что Лондон связался с правительствами стран, граждане которых пострадали в ходе теракта.

Ранее сообщалось, что во время терактов погибли три человека. Кроме того, был застрелен сам террорист.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ПРЕМЬЕР, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Эрдоган выразил солидарность с Великобританией в связи с терактом в Лондоне Кэмерон призвал дать "решительный ответ" на теракт в Тунисе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]