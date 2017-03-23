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СНГ 23.03.2017 15:10

Украинские правоохранители рассматривают версию причастности России к убийству Вороненкова как ключевую

Украинские правоохранители рассматривают версию причастности России к убийству экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова в центре Киева как основную.

"Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине", - сказал журналистам на месте преступления заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

В свою очередь, говоря о получивших ранения в ходе перестрелки киллере и охраннике убитого политика, начальник ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что врачи должны определить степень тяжести ранений и существует ли угроза их жизни.

"Мы только можем сказать, что они надежно охраняются: и охранник, и условный киллер", - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, ВОРОНЕНКОВ, УБИЙСТВО, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]