Украинские правоохранители рассматривают версию причастности России к убийству Вороненкова как ключевую

Украинские правоохранители рассматривают версию причастности России к убийству экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова в центре Киева как основную.

"Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине", - сказал журналистам на месте преступления заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

В свою очередь, говоря о получивших ранения в ходе перестрелки киллере и охраннике убитого политика, начальник ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что врачи должны определить степень тяжести ранений и существует ли угроза их жизни.

"Мы только можем сказать, что они надежно охраняются: и охранник, и условный киллер", - подчеркнул он.