Путин заявляет о высоких требованиях к работе СВР на ближневосточном и других направлениях

Президент РФ Владимир Путин отмечает, что международная обстановка предъявляет особые требования к работе Службы внешней разведки (СВР)

"Сегодняшняя обстановка предъявляет особые требования к качеству работы СВР, особенно это касается оперативной информации о характере и перспективах развития событий, происходящих в зонах нестабильности - на Ближнем Востоке, Африканском континенте, в ряде регионов Азии", - сказал президент в четверг на церемонии представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности.

Не менее важны, отметил В.Путин, "ситуации, которые складываются в других ключевых регионах мира".