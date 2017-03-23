Путин заявляет о высоких требованиях к работе СВР на ближневосточном и других направлениях

Президент РФ Владимир Путин отмечает, что международная обстановка предъявляет особые требования к работе Службы внешней разведки (СВР)
"Сегодняшняя обстановка предъявляет особые требования к качеству работы СВР, особенно это касается оперативной информации о характере и перспективах развития событий, происходящих в зонах нестабильности - на Ближнем Востоке, Африканском континенте, в ряде регионов Азии", - сказал президент в четверг на церемонии представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности.
Не менее важны, отметил В.Путин, "ситуации, которые складываются в других ключевых регионах мира".
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