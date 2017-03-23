Турция потребовала от России закрыть московский офис партии сирийских курдов

Турция ожидает от Москвы закрытия офиса Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов, заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу, сообщают турецкие СМИ.
Турция считает, что ПДС связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Анкаре объявили террористической группировкой.
"После гибели турецкого военнослужащего в Сирии в результате огня, открытого из зоны, подконтрольной ПДС/РПК, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Турции. До сведения временного поверенного была доведена обеспокоенность Турции в связи с этим и сообщено, что в случае повторения инцидента, против террористической организации будут приняты ответные меры", - цитируют СМИ заявление МИД Турции.
СМИ отмечают, что в ходе последнего визита в Москву в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о необходимости закрыть офис ПДС в Москве.
"Решительная борьба, которую мы ведем в Сирии с террористами ДАИШ, должна вестись и против других террористических организаций. В связи с этим мы возлагаем большую надежду на то, что будет прекращена деятельность представительства террористической организации ПДС в Москве", - цитируют турецкие СМИ сказанные тогда Р.Т.Эрдоганом слова.
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