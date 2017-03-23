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Регион 23.03.2017 16:06

Турция потребовала от России закрыть московский офис партии сирийских курдов

Турция ожидает от Москвы закрытия офиса Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов, заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу, сообщают турецкие СМИ.

Турция считает, что ПДС связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Анкаре объявили террористической группировкой.

"После гибели турецкого военнослужащего в Сирии в результате огня, открытого из зоны, подконтрольной ПДС/РПК, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Турции. До сведения временного поверенного была доведена обеспокоенность Турции в связи с этим и сообщено, что в случае повторения инцидента, против террористической организации будут приняты ответные меры", - цитируют СМИ заявление МИД Турции.

СМИ отмечают, что в ходе последнего визита в Москву в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о необходимости закрыть офис ПДС в Москве.

"Решительная борьба, которую мы ведем в Сирии с террористами ДАИШ, должна вестись и против других террористических организаций. В связи с этим мы возлагаем большую надежду на то, что будет прекращена деятельность представительства террористической организации ПДС в Москве", - цитируют турецкие СМИ сказанные тогда Р.Т.Эрдоганом слова.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КУРДЫ, ОФИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]