Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел совещание с сотрудниками силовых структур в связи с убийством в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он вынужден был покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - цитирует президента С.Цеголко.

По словам П.Порошенко, Д.Вороненков был одним из главных свидетелей "российской агрессии" против Украины и, в частности, роли бывшего президента Виктора Януковича "в контексте введения в Украину российских войск".

"Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", - подчеркнул президент.