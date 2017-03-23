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СНГ 23.03.2017 15:51

Президент Украины увидел в убийстве Вороненкова "почерк российских спецслужб"

Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел совещание с сотрудниками силовых структур в связи с убийством в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он вынужден был покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - цитирует президента С.Цеголко.

По словам П.Порошенко, Д.Вороненков был одним из главных свидетелей "российской агрессии" против Украины и, в частности, роли бывшего президента Виктора Януковича "в контексте введения в Украину российских войск".

"Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", - подчеркнул президент.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, ВОРОНЕНКОВ, СОВЕЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]