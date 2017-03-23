Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 25 Мар 12° 26 Мар 13°

Дальнее зарубежье 23.03.2017 15:54

Министр обороны Франции решил поддержать кандидата в президенты Макрона - СМИ

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан выражает поддержку кандидату в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэлю Макрону, пишет в четверг издание "Уэст-Франс".

В сообщении отмечается, что об этом решении Ж.-И.Ле Дриан рассказал в интервью газете, которое еще не было полностью опубликовано.

Таким образом, французский министр обороны станет уже третьим членом правительства, выступившим в поддержку Э.Макрона. Ранее об этом публично заявили государственные секретари по вопросам окружающей среды и спорта Франции Барбара Помпили и Тьерри Брайар.

Согласно последним опросам, Э.Макрон является одним из главных претендентов на победу на выборах главы государства во Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, КАНДИДАТ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом во Францию Министр обороны Франции должен будет покинуть свой пост в случае победы на региональных выборах - Олланд Фабиус прибыл с визитом в Иран Украина должна стать "мостом" между Европой и Россией - Фабиус Министр обороны Франции не видит препятствий визиту Путина в Нормандию Глава МИД Франции считает, что ЕС сможет договориться о санкциях против Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]