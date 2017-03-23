Министр обороны Франции решил поддержать кандидата в президенты Макрона - СМИ

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан выражает поддержку кандидату в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэлю Макрону, пишет в четверг издание "Уэст-Франс".
В сообщении отмечается, что об этом решении Ж.-И.Ле Дриан рассказал в интервью газете, которое еще не было полностью опубликовано.
Таким образом, французский министр обороны станет уже третьим членом правительства, выступившим в поддержку Э.Макрона. Ранее об этом публично заявили государственные секретари по вопросам окружающей среды и спорта Франции Барбара Помпили и Тьерри Брайар.
Согласно последним опросам, Э.Макрон является одним из главных претендентов на победу на выборах главы государства во Франции.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
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