В Москве считают заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова абсурдными, надеются, что все причастные к преступлению будут найдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", - сказал Песков журналистам.

Как заявил Д.Песков, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Д.Вороненкова.

"Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены", - сказал Песков.