Террористы из ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне - СМИ

Террористы из группировки "Исламское государство" взяли ответственность за лондонский теракт, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на близкий к этой группировке информационный ресурс Amaq.
Другие подробности пока не приводятся.
Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой готовностью частей на передовой
Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества – посол в Баку
Темпы роста экономик emerging markets ускорятся в 2017 году - доклад БАФ
АБИИ утвердил 13 новых участников, их число достигло 70
Домашний арест в Грузии может стать платной услугой
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»