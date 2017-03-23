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Дальнее зарубежье 23.03.2017 17:41

Трамп вновь раскритиковал репортажи американских телеканалов о предполагаемом влиянии РФ на американскую политику

Президент США Дональд Трамп в четверг подверг критике репортажи двух американских телеканалов о предполагаемом влиянии РФ на американскую политику.

"Только что посмотрел абсолютно необъективные и "фейковые" новостные репортажи о так называемой "российской истории" на Эн-би-си и Эй-би-си. Как нечестно!" - написал он в своем "Твиттере".

При этом американский президент не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал ряд американских СМИ за распространение новостей о контактах людей из его окружения с российскими официальными лицами.

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Тэги: ТРАМП, ТВ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]