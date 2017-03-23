Трамп вновь раскритиковал репортажи американских телеканалов о предполагаемом влиянии РФ на американскую политику

Президент США Дональд Трамп в четверг подверг критике репортажи двух американских телеканалов о предполагаемом влиянии РФ на американскую политику.

"Только что посмотрел абсолютно необъективные и "фейковые" новостные репортажи о так называемой "российской истории" на Эн-би-си и Эй-би-си. Как нечестно!" - написал он в своем "Твиттере".

При этом американский президент не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал ряд американских СМИ за распространение новостей о контактах людей из его окружения с российскими официальными лицами.