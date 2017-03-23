Лондонского террориста, вероятно, ликвидировал охранник министра обороны - Би-би-си

Выстрелил в террориста, напавшего на полицейского с ножом накануне в Лондоне, судя по всему, охранник министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на собственные источники.
Ни правительство Британии, ни полиция Лондона версию Би-би-си пока не подтвердили.
Как сообщалось, 22 марта в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского.
Жертвами теракта стали три человека, получили ранения еще 29 человек, преимущественно туристы, граждане 10 стран, помимо Британии. Террорист был застрелен.
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