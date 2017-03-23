Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 25 Мар 12° 26 Мар 13°

Дальнее зарубежье 23.03.2017 17:57

Лондонского террориста, вероятно, ликвидировал охранник министра обороны - Би-би-си

Выстрелил в террориста, напавшего на полицейского с ножом накануне в Лондоне, судя по всему, охранник министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

Ни правительство Британии, ни полиция Лондона версию Би-би-си пока не подтвердили.

Как сообщалось, 22 марта в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского.

Жертвами теракта стали три человека, получили ранения еще 29 человек, преимущественно туристы, граждане 10 стран, помимо Британии. Террорист был застрелен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЛИКВИДАЦИЯ, ПОДРОБНОСТИ


Похожие новости


Экс-узник Гуантанамо получил компенсацию в миллион фунтов за страдания за решеткой, после чего совершил теракт в Ираке - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]