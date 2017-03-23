Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой готовностью частей на передовой

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил воинские части, находящиеся на передовой линии фронта.

«Министр обороны проверил боевую готовность частей, находящихся на передовой, их технический арсенал, состояние материально-технической базы, а также уточнил стоящие перед ними задачи», - отмечается в сообщении Минобороны.

А.Азизов