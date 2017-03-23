В удерживаемой террористами западной части Мосула заблокированы около 600 тыс. человек - ООН

Около 600 тыс. человек находятся в западных кварталах иракского города Мосул, удерживаемых боевиками группировки "Исламское государство", заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.

Среди этих людей 400 тыс. человек заблокированы в старой части осажденного иракской армией Мосула.

"Они крайне нуждаются в продовольствии. Они находятся в панике", - сказал журналистам в четверг Б.Геддо.

По его словам "люди доведены до того, что сжигают мебель, старые вещи, все, что они могут использовать для того чтобы согреться ночью, так как продолжают идти сильные дожди, а ночью температура резко падает".