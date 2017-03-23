В Антверпене предотвращена попытка возможного теракта - полиция

Начальник полицейской службы бельгийского портового города Антверпен заявил, что в среду в 11:00 местного времени (14:00 по бакинскому времени) автомобиль пытался въехать на пешеходную зону на улице Меир, сообщил телеканал RTBF.

По его данным, полицейские попытались остановить автомашину с французским регистрационным номером, но тогда она направилась к набережной Святого Михаила. Водитель североафриканского происхождения был задержан преследовавшими его военными.

RTBF уточняет, что, по его сведениям, водитель автомобиля оказался тунисского происхождения. В багажнике якобы были найдены оружие и военная форма. Был установлен периметр безопасности.

Бургомистр Антверпена Барт де Вейвер после инцидента созвал пресс-конференцию, на которой заявил об аресте человека в центре города, который, возможно, пытался совершить теракт.

Б.де Вейвер поблагодарил полицию и военных за их эффективные действия, которые привели к задержанию подозреваемого.

Полиция в городе переведена на режим "усиленной бдительности".

"Автомобиль ехал на большой скорости по Меиру, и людям приходилось отскакивать в сторону", - заявил глава антверпенской полиции Серж Мюйтерс, слова которого приводит сайт RTL INFO.