Премьер Молдавии заявил, что позиция президента не помешает курсу на европейскую интеграцию и сближению с Румынией

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что позиция президента Игоря Додона не препятствует европейской интеграции и дружбе с Румынией.
"Молдавия является парламентской страной, где больше полномочий имеет парламент и правительство. Избрание Игоря Додона на пост президента никак не повлияет на наши отношения. Наоборот, они улучшатся, независимо от того, нравится это кому-то или нет", - сказал П.Филип на совместной с премьером Румынии Сорином Гриндяну пресс-конференции в городе Пятра-Нямц, где состоялось совместное заседание правительств двух стран.
Отвечая на вопросы журналистов о противоречиях между правительством и президентом, он отметил, что не видит причин для озабоченности.
"Для Румынии собеседником в Кишиневе является парламент и правительство. Точно также - для Европейского Союза, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных организаций", - подчеркнул премьер.
В свою очередь, Сорин Гриндяну также несколько раз подчеркнул, что партнером Румынии в Кишиневе является правительство, которое "сделало выбор в пользу европейского пути".
"Наш собеседник в Кишиневе - это правительство, вместе с которым мы реализуем конкретные, важные и реалистичные проекты. Только европейский выбор может принести устойчивое развитие и оправдать ожидания людей. Мы поддерживаем Республику Молдова на этом пути, вместе мы строим такое "европейское партнерство"", - подчеркнул румынский премьер.
Отвечая на вопросы журналистов об инициативе об объявлении Национальным праздником 27 марта, в честь Дня объединения Бессарабии с Румынией, П.Филип сказал, что "это относится к компетенции парламента".
"Мы строим прагматичное партнерство, чтобы быть вместе в Европейском Союзе", - сказал П.Филип.
Румыния - главный коммерческий партнер Молдавии. По данным Национального бюро статистики, Румыния занимает первое место среди торговых партнеров и по экспорту и по импорту продукции из Молдовы. В 2016 году молдавские производители экспортировали в Румынию товаров на 513 миллионов долларов, а объём импорта из Румынии превысил 551 миллионов долларов.
Согласно программе визита в Румынию, во второй половине дня, после заседания правительству двух стран Павел Филип и Сорин Гриндяну посетят женский монастырь Агапия.
Совместные заседания правительств Молдавии и Румынии проводились дважды - в 2013 и 2014 году. Премьер-министрами Молдавии тогда были Влад Филат и Юрий Лянкэ, а Румынии - Виктор Понта. Следующее совместное заседание правительству двух стран состоится в Кишиневе.
Ранее премьер П.Филип заявил, что "правительство и парламент вынуждены будут нейтрализовать любые заявления и действия президента, направленные против европейской интеграции Молдавии".
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