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СНГ 23.03.2017 18:49

Генпрокурор Украины убежден: с Вороненковым "расправились" как с политическим оппонентом Кремля, другие версии - это отвлечение внимания

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предположил, что следствие не будет рассматривать незаконную экономическую деятельность бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в России как возможную версию его убийства.

"Мне известно о том, что когда Вороненкова допустили в Госдуму, в отношении него было выдвинуто обвинение в попытке присвоения недвижимости. Известно, что эта недвижимость не переходила из собственности в собственность и, мне кажется, что это дело было только попыткой мести высокопоставленных чиновников правоохранительных органов России... Нам кажется, что это было сфабрикованное дело ", - сказал генпрокурор на брифинге в четверг в Киеве.

При это он выразил большое сомнение в том, что люди, которые якобы пострадали от аферы с недвижимостью, могли приехать в Украину, чтобы отомстить.

Ю.Луценко призвал критично относиться к появлению различно рода информации, которая будет появляться для отвлечения внимания от основной версии произошедшего.

"Я сразу предостерегаю вас, что будут вбросы разной информации, чтобы отвести следствие и общественное мнение от объявленных нами версий. Не сомневайтесь, что будут использованы, вероятно, "визитки Яроша", которые найдут на месте события, будут говорить о том, каким страшным экономическим преступником был покойный, каким был шпионом", - сказал генпрокурор.

При этом он подчеркнул: "Будет задействован весь арсенал вранья, чтобы отвести нас от очевидного вывода - сегодня в центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля ".

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, ВОРОНЕНКОВ, ВЕРСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]