Генпрокурор Украины Юрий Луценко предположил, что следствие не будет рассматривать незаконную экономическую деятельность бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в России как возможную версию его убийства.
"Мне известно о том, что когда Вороненкова допустили в Госдуму, в отношении него было выдвинуто обвинение в попытке присвоения недвижимости. Известно, что эта недвижимость не переходила из собственности в собственность и, мне кажется, что это дело было только попыткой мести высокопоставленных чиновников правоохранительных органов России... Нам кажется, что это было сфабрикованное дело ", - сказал генпрокурор на брифинге в четверг в Киеве.
При это он выразил большое сомнение в том, что люди, которые якобы пострадали от аферы с недвижимостью, могли приехать в Украину, чтобы отомстить.
Ю.Луценко призвал критично относиться к появлению различно рода информации, которая будет появляться для отвлечения внимания от основной версии произошедшего.
"Я сразу предостерегаю вас, что будут вбросы разной информации, чтобы отвести следствие и общественное мнение от объявленных нами версий. Не сомневайтесь, что будут использованы, вероятно, "визитки Яроша", которые найдут на месте события, будут говорить о том, каким страшным экономическим преступником был покойный, каким был шпионом", - сказал генпрокурор.
При этом он подчеркнул: "Будет задействован весь арсенал вранья, чтобы отвести нас от очевидного вывода - сегодня в центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля ".
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