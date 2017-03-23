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Дальнее зарубежье 23.03.2017 19:29

Эрдоган обвинил Софию в давлении на болгарских граждан турецкого происхождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал правительство Болгарии, заявив, что оно оказывает давление на турок, проживающих в этой стране, в преддверии выборов в парламент Болгарии, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я взываю к Болгарии, к нашим родственникам и братьям там... Нас серьезно расстраивает то, что на них оказывается давление", - заявил Р.Эрдоган в Анкаре.

В сообщении агентства отмечается, что отношения между двумя странами накалились на фоне предстоящих выборов в Болгарии.

Ранее власти Болгарии обвинили Анкару в попытках повлиять на исход выборов таким образом, чтобы большинство голосов было отдано партии, выражающей поддержку политике турецкого правительства.

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Тэги: ЭРДОГАН, БОЛГАРИЯ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]