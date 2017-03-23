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Макроэкономика 23.03.2017 19:50

Темпы роста экономик emerging markets ускорятся в 2017 году - доклад БАФ

Темпы экономического роста в странах с развивающейся экономикой (emerging markets), включая группу Е11, ускорятся в 2017 году, говорится в докладе Боаоского азиатского форума (БАФ).

Группа Е11 состоит из одиннадцати государств EM, которые входят в состав G20 - Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция.

В 2016 году подъем ВВП этих стран составлял 4,4%, что значительно выше темпов роста мировой экономики в целом (3,1%), а также государств Европейского союза (1,9%) и G7 (1,4%), отмечается в докладе БАФ.

Вклад Е11 в глобальный экономический рост достиг 60% в минувшем году. Это свидетельствует о том, что страны группы по-прежнему являются важной движущей силой глобальной экономики, сообщает агентство "Синьхуа".

Как прогнозируется в документе, в 2017 году темы повышения ВВП государств Е11 составят около 4,5%, в том числе экономика КНР поднимется на 6,5-6,7%.

Однако в этом году экономики Е11 сталкиваются с различными рисками, включая замедление роста производительности труда, чрезмерно большую разницу в распределении доходов, повышение уровня долга, колебания на валютном рынке и т.д., отмечает БАФ.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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