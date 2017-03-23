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Дальнее зарубежье 23.03.2017 20:11

США тревожит активность России в северной Атлантике - главком ВС НАТО

Последние тенденции в военной активности РФ в северной части Атлантического океана вызывают обеспокоенность в Вашингтоне, заявил командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кертис Скапарротти.

"Они (Россия - ИФ) ведут себя более агрессивно. Они возобновляют работу баз в Арктике и северной Атлантике", - сказал он в четверг на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

"Мы вынуждены вернуться к тому, чтобы восстановить потенциал сдерживания, который у нас был в годы "холодной войны", - добавил он.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОВЕДЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]