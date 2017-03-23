США тревожит активность России в северной Атлантике - главком ВС НАТО

Последние тенденции в военной активности РФ в северной части Атлантического океана вызывают обеспокоенность в Вашингтоне, заявил командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кертис Скапарротти.

"Они (Россия - ИФ) ведут себя более агрессивно. Они возобновляют работу баз в Арктике и северной Атлантике", - сказал он в четверг на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

"Мы вынуждены вернуться к тому, чтобы восстановить потенциал сдерживания, который у нас был в годы "холодной войны", - добавил он.