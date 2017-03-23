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Дальнее зарубежье 23.03.2017 22:13

Саммит НАТО назначен на 25 мая в Брюсселе

Установлена дата проведения в мае встречи руководителей стран НАТО, сообщила в четверг пресс-служба штаб-квартиры альянса.

"На этой неделе страны НАТО решили, что следующее совещание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств состоится в Брюсселе 25 мая 2017 года. Программа, в частности, предусматривает открытие новой штаб-квартиры организации", - говорится в коммюнике.

Накануне эту дату сообщил "Интерфаксу" источник в НАТО.

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Тэги: НАТО, САММИТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]