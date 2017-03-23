Саммит НАТО назначен на 25 мая в Брюсселе

Установлена дата проведения в мае встречи руководителей стран НАТО, сообщила в четверг пресс-служба штаб-квартиры альянса.

"На этой неделе страны НАТО решили, что следующее совещание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств состоится в Брюсселе 25 мая 2017 года. Программа, в частности, предусматривает открытие новой штаб-квартиры организации", - говорится в коммюнике.

Накануне эту дату сообщил "Интерфаксу" источник в НАТО.