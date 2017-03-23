Переговоры о кредите МВФ для Белоруссии продолжатся в апреле

Переговоры о выделении Белоруссии кредита Международного валютного фонда (МВФ) будут продолжены в апреле.
"Дискуссия ( о выделении Белоруссии кредита - ИФ) будет продолжена в рамках весенней встречи фонда", - заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг в Вашингтоне. Видео брифинга размещено на официальном сайте фонда.
По информации Дж.Райса, весенняя сессия советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка пройдет в Вашингтоне 21-23 апреля.
Белоруссия обсуждает с МВФ возможность реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет.
МВФ призывает белорусские власти к реализации комплексной стратегии реформ в отношении госпредприятий с целью повышения их производительности и эффективности, а также уменьшения бюджетных рисков. Рекомендовано также определить четкие, равномерные и последовательные меры по достижению полного возмещения издержек в сфере ЖКХ. По мнению МВФ, большое значение имеет улучшение делового климата, в том числе посредством вступления страны во Всемирную торговую организацию и развития конкуренции на товарных рынках.
Минску также рекомендовано продолжить работу над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.
МИД Белоруссии со своей стороны отмечал, что вопросы повышения тарифов на ЖКУ являются одной из самых чувствительных тем в переговорах с МВФ. Внешнеполитическое ведомство считает, что в вопросах повышения тарифов в ЖКХ, а также приватизации следует двигаться пошагово.
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