Порошенко и Лукашенко по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество и миротворческий процесс в Донбассе

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко в четверг вечером в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами, а также миротворческий процесс на Украине, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

"Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений".

В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов, сообщает пресс-служба.

"Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба президента Украины сообщает, что в ходе телефонного разговора президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.

А.Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Белоруссии, отмечает пресс-служба президента Украины.