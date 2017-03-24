Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата в феврале на 2%

Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата в феврале на 46 тыс. баррелей в сутки (примерно на 2%) по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,082 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Поставки природного газа сократились на 1,3 млрд кубометром - до 10,2 млрд кубометров.
В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,678 млн б/с, что на 0,4% меньше показателя за февраль 2016 года и примерно на 0,8% больше прогноза NDP.
С начала текущего года добыча нефти в стране превышает ожидавшийся объем на 0,5%, отмечается в сообщении NPD.
Норвегия является вторым по величине в мире экспортером природного газа после России.
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