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Дальнее зарубежье 24.03.2017 10:10

Туркменского лидера ждут с визитом в Палестине

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты посла Палестины в Ашхабаде Хоссеина Али Мостафы Ганнама, сообщает Государственное информагентство страны.

Дипломат передал Г.Бердымухамедову приветствие от президента Махмуда Аббаса, а также приглашение посетить Палестину с визитом.

Посол заверил, что приложит все усилия для успешного продолжения традиционно дружественного межгосударственного диалога.

Отметив поступательный характер туркмено-палестинских отношений, Г.Бердымухамедов подчеркнул приверженность Туркменистана курсу на развитие равноправного, плодотворного сотрудничества со всеми государствами мира, в том числе со странами Ближнего Востока.

Обменявшись мнениями о перспективах туркмено-палестинского партнёрства, глава государства и посол подтвердили обоюдную нацеленность сторон на укрепление взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем формате - в рамках авторитетных международных и региональных организаций и структур.

В этом контексте была отмечена значимость первого официального визита президента Палестины в Туркменистан и открытие в Ашхабаде посольства Палестины, состоявшихся в ноябре 2016 года.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАЛЕСТИНА, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]