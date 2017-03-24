Туркменского лидера ждут с визитом в Палестине

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты посла Палестины в Ашхабаде Хоссеина Али Мостафы Ганнама, сообщает Государственное информагентство страны.

Дипломат передал Г.Бердымухамедову приветствие от президента Махмуда Аббаса, а также приглашение посетить Палестину с визитом.

Посол заверил, что приложит все усилия для успешного продолжения традиционно дружественного межгосударственного диалога.

Отметив поступательный характер туркмено-палестинских отношений, Г.Бердымухамедов подчеркнул приверженность Туркменистана курсу на развитие равноправного, плодотворного сотрудничества со всеми государствами мира, в том числе со странами Ближнего Востока.

Обменявшись мнениями о перспективах туркмено-палестинского партнёрства, глава государства и посол подтвердили обоюдную нацеленность сторон на укрепление взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем формате - в рамках авторитетных международных и региональных организаций и структур.

В этом контексте была отмечена значимость первого официального визита президента Палестины в Туркменистан и открытие в Ашхабаде посольства Палестины, состоявшихся в ноябре 2016 года.