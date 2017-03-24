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Карабахский конфликт 24.03.2017 10:04

Париж готов организовать встречу Алиева и Саргсяна для урегулирования конфликта в Карабахе – глава МИД Франции

Париж готов организовать встречу для переговоров между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

«Франция, наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и стремится к мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я был на встречах президента Франсуа Олланда с лидерами двух стран (в марте - ИФ). Олланд еще раз заявил о готовности Франции содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал Ж-М.Эро азербайджанскому госагентству АзерТАДЖ.

По его словам, конфликт должен быть урегулирован мирным путем.

«Если стороны хотят переговоров и готовы подписать мирный договор, то Франция готова организовать такую встречу. Имеющийся статус-кво осложняет ситуацию, но конфликт должен быть решен путем дипломатии. Франция готова продолжать выполнять роль посредника до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован», - добавил глава МИД.

А.Азизов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]