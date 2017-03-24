Фийон уверен, что пробьется во второй тур президентских выборов

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выразил уверенность в том, что пройдет во второй тур выборов, несмотря на предрекающие ему провал опросы.
"Я буду во втором туре этих выборов. На сегодняшний день я считаю себя единственным кандидатом, который смог предложить реальную политическую альтернативу. Правда, что будет сложно, но это не остановит мою кампанию", - сказал он в ночь на пятницу в эфире французского телевидения.
Согласно публикуемым в последние месяцы опросам, Ф.Фийон по итогам первого тура рискует оказаться на третьем месте. В таком случае он не прошел бы во второй тур. Изначально бывший премьер Франции считался главным фаворитом выборов, однако его популярность резко снизилась после публикации в СМИ обвинений о создании Ф.Фйионом фиктивных рабочих мест в парламенте для своих родственников. Сам он отрицает все обвинения и заверяет, что докажет в суде, что никаких фиктивных рабочих мест не было.
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