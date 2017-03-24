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Дальнее зарубежье 24.03.2017 10:42

Фийон уверен, что пробьется во второй тур президентских выборов

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выразил уверенность в том, что пройдет во второй тур выборов, несмотря на предрекающие ему провал опросы.

"Я буду во втором туре этих выборов. На сегодняшний день я считаю себя единственным кандидатом, который смог предложить реальную политическую альтернативу. Правда, что будет сложно, но это не остановит мою кампанию", - сказал он в ночь на пятницу в эфире французского телевидения.

Согласно публикуемым в последние месяцы опросам, Ф.Фийон по итогам первого тура рискует оказаться на третьем месте. В таком случае он не прошел бы во второй тур. Изначально бывший премьер Франции считался главным фаворитом выборов, однако его популярность резко снизилась после публикации в СМИ обвинений о создании Ф.Фйионом фиктивных рабочих мест в парламенте для своих родственников. Сам он отрицает все обвинения и заверяет, что докажет в суде, что никаких фиктивных рабочих мест не было.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]