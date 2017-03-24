Кандидат в президенты Франции Фийон подтверждает, что не получал денег за организацию встречи ливанского бизнесмена с Путиным

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заверил, что появившиеся в СМИ сообщения об организации им встречи ливанского бизнесмена Фуада Махзуми с президентом РФ Владимиром Путиным не соответствуют действительности.
"Это все наглая ложь. Эти данные не соответствуют действительности", - сказал он в ночь на пятницу в эфире телеканала "Франс-2".
При этом Ф.Фийон признал, что информация СМИ о заключении его компанией контракта на $50 тыс. точна, однако заверил, что эти деньги были получены от Ф.Махзуми исключительно за консалтинг.
"Эта совершенно законная профессиональная деятельность", - подчеркнул Ф.Фийон.
Ранее на этой неделе в Кремле заявили, что сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Ф.Фийон за вознаграждение организовал встречу с В.Путиным ливанского миллиардера Ф.Махзуми, не соответствуют действительности.
"Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке фейк-ньюс", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее французское издание "Канар аншене" сообщило, что кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон якобы получил $50 тыс. от ливанского бизнесмена-миллиардера Фуада Махзуми за организацию встречи с В.Путиным в 2015 году "на полях" Петербургского международного экономического форума. При этом газета опубликовала фрагмент фотокопии соглашения между французской и ливанской компанией, под которым стоит подпись Ф.Фийона.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Париж готов организовать встречу Алиева и Саргсяна для урегулирования конфликта в Карабахе – глава МИД Франции
Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой готовностью частей на передовой
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 27 марта планирует привлечь 300 млн манатов
Доллар США в пятницу дорожает в ожидании принятия закона об отмене Obamacare
Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата в феврале на 2%
В Индии попугаи-наркоманы уничтожают 10% урожая опийного мака
Bugatti представила велосипед за $39 тыс
Восемь человек, в том числе дети, стали жертвами ДТП на юго-востоке Казахстана
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»