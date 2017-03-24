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Дальнее зарубежье 24.03.2017 11:09

Кандидат в президенты Франции Фийон подтверждает, что не получал денег за организацию встречи ливанского бизнесмена с Путиным

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заверил, что появившиеся в СМИ сообщения об организации им встречи ливанского бизнесмена Фуада Махзуми с президентом РФ Владимиром Путиным не соответствуют действительности.

"Это все наглая ложь. Эти данные не соответствуют действительности", - сказал он в ночь на пятницу в эфире телеканала "Франс-2".

При этом Ф.Фийон признал, что информация СМИ о заключении его компанией контракта на $50 тыс. точна, однако заверил, что эти деньги были получены от Ф.Махзуми исключительно за консалтинг.

"Эта совершенно законная профессиональная деятельность", - подчеркнул Ф.Фийон.

Ранее на этой неделе в Кремле заявили, что сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Ф.Фийон за вознаграждение организовал встречу с В.Путиным ливанского миллиардера Ф.Махзуми, не соответствуют действительности.

"Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке фейк-ньюс", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее французское издание "Канар аншене" сообщило, что кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон якобы получил $50 тыс. от ливанского бизнесмена-миллиардера Фуада Махзуми за организацию встречи с В.Путиным в 2015 году "на полях" Петербургского международного экономического форума. При этом газета опубликовала фрагмент фотокопии соглашения между французской и ливанской компанией, под которым стоит подпись Ф.Фийона.

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Тэги: ФИЙОН, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]