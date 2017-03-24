В Чечне убиты шесть напавших на объект Росгвардии бандитов, есть потери среди военнослужащих - НАК

Национальный антитеррористический комитет сообщил о нападении в Чечне на объект Росгвардии, в результате которого убиты шесть бандитов и имеются потери среди сотрудников силового ведомства.
"В пятницу ночью около 2.30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооружённое нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской Республики", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении НАК.
Отмечается, что "в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы".
У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников, добавили в НАК.
"К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена, отметили в НАК.
Сообщается, что в настоящий момент на месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
"Проводится опознание нейтрализованных преступников", - добавили в НАК.
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