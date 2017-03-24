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СНГ 24.03.2017 10:33

В Чечне убиты шесть напавших на объект Росгвардии бандитов, есть потери среди военнослужащих - НАК

Национальный антитеррористический комитет сообщил о нападении в Чечне на объект Росгвардии, в результате которого убиты шесть бандитов и имеются потери среди сотрудников силового ведомства.

"В пятницу ночью около 2.30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооружённое нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской Республики", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении НАК.

Отмечается, что "в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы".

У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников, добавили в НАК.

"К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена, отметили в НАК.

Сообщается, что в настоящий момент на месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

"Проводится опознание нейтрализованных преступников", - добавили в НАК.

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Тэги: ЧЕЧНЯ, РОСГВАРДИЯ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]