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СНГ 24.03.2017 11:21

На артскладах в Харьковской области продолжаются взрывы разной интенсивности - ГСЧС Украины

Взрывы на территории военного арсенала близ города Балаклея в Харьковской области Украины продолжаются, сообщает украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7.00 (09:00 по бакинскому времени) 24 марта, на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности. С возможной зоны поражения эвакуировано около 20 тыс. человек и организовано их жизнеобеспечения (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение), продолжаются эвакуационные мероприятия, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации ГСЧС, приостановлена работа потенциально опасных объектов. Работники национальной полиции патрулируют улицы для обеспечения правопорядка и охраны домов эвакуированных лиц.

По данным Минздрава Украины, в результате чрезвычайной ситуации пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение Харькова.

Кроме того, временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.

В ГСЧС сообщили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1,3 тыс. человек и 210 единиц техники, в том числе 362 спасателя и около 90 единиц специальной и пожарной техники, девять пиротехнических расчетов. Также приведены в готовность резервные силы и средства. На железнодорожной станции Шебелинка дежурит два пожарных поезда.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации С.Масельским и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет первый заместитель председателя ГСЧС А.Мельчуцький.

Пожар и взрывы на складах Минобороны Украины под Балаклеей начались в ночь на 23 марта.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, СКЛАДЫ, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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