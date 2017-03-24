На артскладах в Харьковской области продолжаются взрывы разной интенсивности - ГСЧС Украины

Взрывы на территории военного арсенала близ города Балаклея в Харьковской области Украины продолжаются, сообщает украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7.00 (09:00 по бакинскому времени) 24 марта, на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности. С возможной зоны поражения эвакуировано около 20 тыс. человек и организовано их жизнеобеспечения (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение), продолжаются эвакуационные мероприятия, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации ГСЧС, приостановлена работа потенциально опасных объектов. Работники национальной полиции патрулируют улицы для обеспечения правопорядка и охраны домов эвакуированных лиц.

По данным Минздрава Украины, в результате чрезвычайной ситуации пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение Харькова.

Кроме того, временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.

В ГСЧС сообщили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1,3 тыс. человек и 210 единиц техники, в том числе 362 спасателя и около 90 единиц специальной и пожарной техники, девять пиротехнических расчетов. Также приведены в готовность резервные силы и средства. На железнодорожной станции Шебелинка дежурит два пожарных поезда.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации С.Масельским и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет первый заместитель председателя ГСЧС А.Мельчуцький.

Пожар и взрывы на складах Минобороны Украины под Балаклеей начались в ночь на 23 марта.