Посредством приобретенного незаконным путем переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" планировалось взорвать в Армении вертолет с высокопоставленными должностными лицами, пишет газета "Айкакан жаманак".
Согласно муссируемым в политических и правоохранительных кругах сведениям, Служба нацбезопасности Армении располагала определенными записями, в которых экс-командующий карабахских сепаратистов Самвел Бабаян ведет переговоры о приобретении ПЗРК "Игла", его доставке в Армению.
Как пишет газета, по данным СНБ, посредством ПЗРК должен был быть нанесен удар по вертолету, в котором могли находиться высокопоставленные должностные лица, в том числе, президент Армении Серж Саргсян.
В минувшую среду С.Бабаян был задержан в Ереване в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию Армении ПЗРК "Игла".
Местные СМИ предполагают, что дело С.Бабаяна может быть связано с вооруженной группировкой, планировавшей преступные действия против двух бывших и действующего президентов Армении.
25 ноября 2015 года сотрудники Службы национальной безопасности совместно с представителями полиции обезвредили и задержали в одном из домов на окраине Еревана вооруженную банду, в создании которой был обвинен Артур Варданян.
В рамках этого дела 33 лицам были предъявлены обвинения. Среди обвиняемых - экс-замминистра обороны Армении Ваан Ширханян, председатель оппозиционной партии "Родина и честь" Гарник Маргарян.
Ранее первый замначальника Следственного управления Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян заявлял, что члены группы вели видеосъемку резиденции первого президента Армении, офис второго президента, изучали методы работы службы охраны действующего президента.
А.Амбарцумян также заявлял, что группировка изучала возможность подрыва президентского самолета, однако окончательного решения принято не было.
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