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СНГ 24.03.2017 10:47

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку боевиков - ведомство

Шесть сотрудников Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку группы боевиков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Национальной гвардии.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные", - сказали в Росгвардии.

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Тэги: ЧЕЧНЯ, РОСГВАРДИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]