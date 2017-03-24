Шесть военнослужащих Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку боевиков - ведомство

Шесть сотрудников Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку группы боевиков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Национальной гвардии.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные", - сказали в Росгвардии.