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Дальнее зарубежье 24.03.2017 11:13

Марин Ле Пен не видит повода для враждебных отношений к России

Отношения России и Франции всегда развивались в дружественном ключе, сегодня нет реальных причин к их ухудшению, заявила в Москве лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

"Мы в партии всегда считали, что Россия и Франция должны поддерживать и более того, развивать отношения, которые связывают нас с давних пор... И нет повода, который бы оправдал нынешнее враждебное отношение к РФ", - сказала М.Ле Пен в пятницу на встрече в комитете Госдумы по международным делам.

Она прибыла в Москву по приглашению этого комитета.

Наряду с М.Ле Пен за пост президента Франции борются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]