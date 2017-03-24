Марин Ле Пен не видит повода для враждебных отношений к России

Отношения России и Франции всегда развивались в дружественном ключе, сегодня нет реальных причин к их ухудшению, заявила в Москве лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

"Мы в партии всегда считали, что Россия и Франция должны поддерживать и более того, развивать отношения, которые связывают нас с давних пор... И нет повода, который бы оправдал нынешнее враждебное отношение к РФ", - сказала М.Ле Пен в пятницу на встрече в комитете Госдумы по международным делам.

Она прибыла в Москву по приглашению этого комитета.

Наряду с М.Ле Пен за пост президента Франции борются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.