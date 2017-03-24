Конгресс США может получить доказательства слежки администрацией Обамы за Трампом уже на этой неделе - ТВ

Информация, доказывающая факт прослушки администрацией экс-президента США Барака Обамы нынешнего американского президента Дональда Трампа и слежки за ним в ходе его предвыборной кампании, может поступить в комитет по разведке Палаты представителей США уже на этой неделе, сообщает в пятницу телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на собственные источники.
По этим данным, "сомнений в том, что администрация Барака Обамы в последние дни своей работы шпионила за Д.Трампом под предлогом законной слежки за иностранцами, не остается".
22 марта глава комитета Палаты Представителей по разведке Девин Нуньес заявил о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) вело наблюдение за членами команды президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп заподозрил бывшего президента США Барака Обаму в прослушивании его телефонов и слежке в ходе предвыборной кампании.
Американские СМИ также ранее сообщали, что экс-президент был раздосадован, узнав об обвинениях со стороны Д.Трампа, и назвал их "возмутительными".
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