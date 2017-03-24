Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Мар 13° 27 Мар 14°

Дальнее зарубежье 24.03.2017 11:30

Конгресс США может получить доказательства слежки администрацией Обамы за Трампом уже на этой неделе - ТВ

Информация, доказывающая факт прослушки администрацией экс-президента США Барака Обамы нынешнего американского президента Дональда Трампа и слежки за ним в ходе его предвыборной кампании, может поступить в комитет по разведке Палаты представителей США уже на этой неделе, сообщает в пятницу телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на собственные источники.

По этим данным, "сомнений в том, что администрация Барака Обамы в последние дни своей работы шпионила за Д.Трампом под предлогом законной слежки за иностранцами, не остается".

22 марта глава комитета Палаты Представителей по разведке Девин Нуньес заявил о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) вело наблюдение за членами команды президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп заподозрил бывшего президента США Барака Обаму в прослушивании его телефонов и слежке в ходе предвыборной кампании.

Американские СМИ также ранее сообщали, что экс-президент был раздосадован, узнав об обвинениях со стороны Д.Трампа, и назвал их "возмутительными".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, ПРОСЛУШКА, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


Похожие новости


Трамп анонсировал появление новой информации касающейся его прослушки со стороны администрации Обамы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]