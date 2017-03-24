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Дальнее зарубежье 24.03.2017 11:59

На пост первого замгоссекретаря США могут назначить Джона Салливана - газета

Президент США Дональд Трамп может назначить на должность первого заместителя госсекретаря юриста Джона Салливана, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на свои источники.

"Ожидается, что президент Дональд Трамп выдвинет кандидатуру юриста Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря", - пишет издание.

В сообщении отмечается, что изначально Дж.Салливана рассматривали как возможного кандидата на пост юрисконсульта в Пентагоне, однако затем решили назначить на "вторую по важности должность в госдепартаменте".

Газета пишет, что 57-летний Дж.Салливан был партнером юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. Кроме того, он занимал высокопоставленные посты в министерстве торговли и в министерстве обороны при администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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