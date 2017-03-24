На пост первого замгоссекретаря США могут назначить Джона Салливана - газета

Президент США Дональд Трамп может назначить на должность первого заместителя госсекретаря юриста Джона Салливана, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на свои источники.
"Ожидается, что президент Дональд Трамп выдвинет кандидатуру юриста Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря", - пишет издание.
В сообщении отмечается, что изначально Дж.Салливана рассматривали как возможного кандидата на пост юрисконсульта в Пентагоне, однако затем решили назначить на "вторую по важности должность в госдепартаменте".
Газета пишет, что 57-летний Дж.Салливан был партнером юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. Кроме того, он занимал высокопоставленные посты в министерстве торговли и в министерстве обороны при администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.
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