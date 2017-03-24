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Происшествия 24.03.2017 12:28

Восемь человек, в том числе дети, стали жертвами ДТП на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области Казахстана (на юго-востоке республики) при столкновении двух автомашин погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного департамента внутренних дел (ДВД).

По информации собеседника, минувшей ночью в Енбекшиказахском районе близ села Казахстан на трассе Алматы - Кокпек - Коктал столкнулись автомашины "Nissan" и "Toyota".

"В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе двое детей 2015 и 2017 годов рождения. Кроме того, в районную больницу города Есик с различными травмами госпитализирован 8-летний мальчик", - рассказал собеседник.

По факту ДТП начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]