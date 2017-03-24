Восемь человек, в том числе дети, стали жертвами ДТП на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области Казахстана (на юго-востоке республики) при столкновении двух автомашин погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного департамента внутренних дел (ДВД).

По информации собеседника, минувшей ночью в Енбекшиказахском районе близ села Казахстан на трассе Алматы - Кокпек - Коктал столкнулись автомашины "Nissan" и "Toyota".

"В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе двое детей 2015 и 2017 годов рождения. Кроме того, в районную больницу города Есик с различными травмами госпитализирован 8-летний мальчик", - рассказал собеседник.

По факту ДТП начато досудебное расследование, назначены экспертизы.