Украинские СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова

Убийцей бывшего депутата российской Государственной Думы Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов, сообщает интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники.
Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.
Между тем на сайте МВД Украины гражданин П.Паршов указан как разыскиваемый в Днепропетровской области и обвиняемый по ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство; легализация доходов, полученных преступным путем).
Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.
Между тем народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что убийца - агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры.
"Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России - Дениса Вороненкова", - сказал А.Геращенко, выступая на политическом ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
По его словам, следствие серьезно продвинулось за четверг. "Уже известна личность киллера, его биография. И мы можем с уверенностью сказать, что Д.Вороненков убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины", - заявил А.Геращенко.
Депутат подчеркнул, что не уполномочен рассказывать об этом человеке. "Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс-конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно", - отметил депутат.
Наличие у киллера удостоверения бойца Национальной гвардии Украины, участника боевых действий в Донбассе А.Геращенко объяснил тем, что убийца взял его с собой для того, чтобы в случае, если его остановит полиция, предъявить этот документ и сказать, что "я нормальный человек".
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Париж готов организовать встречу Алиева и Саргсяна для урегулирования конфликта в Карабахе – глава МИД Франции
Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой готовностью частей на передовой
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 27 марта планирует привлечь 300 млн манатов
Доллар США в пятницу дорожает в ожидании принятия закона об отмене Obamacare
Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата в феврале на 2%
В Индии попугаи-наркоманы уничтожают 10% урожая опийного мака
Bugatti представила велосипед за $39 тыс
Восемь человек, в том числе дети, стали жертвами ДТП на юго-востоке Казахстана
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»