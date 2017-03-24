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Это интересно 24.03.2017 12:45

Bugatti представила велосипед за $39 тыс

Французский производитель люксовых спортивных автомобилей Bugatti Automobiles SAS представил ограниченную серию велосипедов PG Bugatti Bike стоимостью $39 тыс.

Как говорится на сайте компании, велосипеды отличаются аэродинамическим дизайном, более чем на 95% состоят из углеродного волокна, благодаря чему они весят менее 5 кг, и оснащены особой системой амортизации руля. Всего будет выпущено 667 таких велосипедов.

Bugatti, как и многие другие люксовые марки, старается расширить линейку продукции. В частности, ранее компания анонсировала разработку скоростного катера Bugatti Niniette стоимостью порядка 3,25 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BUGATTI, ВЕЛОСИПЕД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]