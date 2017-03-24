Bugatti представила велосипед за $39 тыс

Французский производитель люксовых спортивных автомобилей Bugatti Automobiles SAS представил ограниченную серию велосипедов PG Bugatti Bike стоимостью $39 тыс.
Как говорится на сайте компании, велосипеды отличаются аэродинамическим дизайном, более чем на 95% состоят из углеродного волокна, благодаря чему они весят менее 5 кг, и оснащены особой системой амортизации руля. Всего будет выпущено 667 таких велосипедов.
Bugatti, как и многие другие люксовые марки, старается расширить линейку продукции. В частности, ранее компания анонсировала разработку скоростного катера Bugatti Niniette стоимостью порядка 3,25 млн евро.
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