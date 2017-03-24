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Дальнее зарубежье 24.03.2017 13:02

Битва за освобождение сирийской Ракки от ИГ может начаться в ближайшее дни - Минобороны Франции

Операция по освобождению сирийского города Ракка от террористов группировки "Исламское государство" может начаться в ближайшие дни, заявил в пятницу глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция всегда говорила, что Ракка - это главная цель. Сегодня можно сказать, что Ракка окружена, и битва за Ракку начнется в ближайшие дни", - заявил он в эфире французского телеканала CNews.

По его словам, "это будет очень тяжелая битва, но она имеет важнейшее значение".

Ранее сайт арабского издания "Аль-Масдар" сообщил, что военнослужащие США и союзные им бойцы из оппозиционного курдско-арабского альянса "Сирийские демократические силы" (SDF) осуществили десантную операцию неподалеку от Ракки.

Наряду с этим арабские СМИ сообщали, что к настоящему моменту Ракка изолирована с севера, запада и востока, а на юге препятствие представляет река Евфрат.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАККА, БИТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]