Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших накануне на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествиях, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В ДТП также пострадали 2 человека.

Накануне на территории республики было зафиксировано 69 преступлений, 18 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 29 человек.

А.Азизов